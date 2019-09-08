قتلى وجرحى بقصف استهدف تجمعات للجيش السعودي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة جنود سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة بقصف نفذته وحداتها.
وأكدت أن القصف الصاروخي والمدفعي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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