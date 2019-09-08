طهران تعلن وصول أكثر من مئة الف زائر ايراني لكربلاء للمشاركة في عاشوراء

وقالت وكالة "فارس" في خبر لها تابعته الخليج 365، إن "أكثر من مئة الف زائر ايراني وصلوا الى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام، بحسب القنصل الايراني في كربلاء".وقال حسينيان، في تصريح أدلى به اليوم الاحد، إن "عدد الزائرين الايرانيين المشاركين في مراسم العام الجاري أكثر من الاعوام الماضية".

واضاف إنه "تم عقد اجتماع مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة حول التمهيدات والامكانات التي يتم توفيرها للزائرين الايرانيين في مجال إقامة مراسم عاشوراء واربعينية الامام الحسين عليه السلام".

يشار الى إن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قام، يوم أمس السبت، بزيارة الى مدينة كربلاء المقدسة وعدّ، في اجتماع صحفي، الهدف من زيارته ولقائه بقادة الشرطة في المدينة يتمثل، بالاطلاع عن قرب وبشكل مباشر، على الخطط الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام.



وتوقع وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، في (6 ايلول 2019)، مشاركة نحو ثلاثة ملايين زائر ايراني في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في العراق.