مسلحون يقتلون سجينين بهجوم على دورية شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مسلحين مجهولين قتلوا سجينين بهجوم نفدوه على دورية امنية تقلهما شمال شرقي محافظة ديالى.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم على دورية امنية تقل سجناء قرب ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، مبينا أن الهجوم اسفر عن مقتل سجينين اثنين.
وأوضح المصدر، ان السجين الاول الذي قتل محكوم بالاعدام، والثاني محكوم بالمؤبد، مشيرا الى أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.
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