مسلحون يقتلون سجينين بهجوم على دورية شمال شرقي ديالى

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم على دورية امنية تقل سجناء قرب ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، مبينا أن الهجوم اسفر عن مقتل سجينين اثنين.

وأوضح المصدر، ان السجين الاول الذي قتل محكوم بالاعدام، والثاني محكوم بالمؤبد، مشيرا الى أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.