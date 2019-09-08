العثور على معمل تفخيخ يضم عبوات في الضلوعية

افاد مصدر امني، الاحد، بالعثور على معمل تفخيخ يضم عبوات في الضلوعية بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم العثور على معمل تفخيخ يحتوي على عبوات قمعية معدة للتفخيخ و٢٠كيلو بارود ضمن منطقة الضلوعية باتجاه قضاء العظيم".
وتعثر القوات الامنية بين فترة واخرى على معامل ومضافات تابعة لـ"داعش" في مناطق عدة.
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