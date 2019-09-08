تأجيل أداء الحكومة السودانية اليمين الدستورية لساعة

يستعد المجلس السيادي السوداني لإصدار مرسوم دستوري جديد يتضمن التشكيل الجديد للحكومة الذي يضم 18 وزيرا.

وأفادت مراسلة "العين الإخبارية" بأنه تم إرجاء أداء القسم لحين صدور المرسوم الجديد في غضون ساعة واحدة، وأيضا لوجود عدد من أعضاء المجلس السيادي بمدينة بورتسودان، شرق السودان.

وكان المرسوم السابق قد سمى 19 وزيراً، بينما أعلن رئيس الوزراء 18 مما دعا المجلس السيادي إلى عقد اجتماع لإصدار مرسوم جديد يلغي بموجبه المرسوم السابق.

وأشار مصدر قريب من المجلس لـ"العين الإخبارية" إلى أنه تم إرجاء إعلان وزارتي البنية التحية والثروة الحيوانية والسمكية.

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وأعضاء السيادي المتوقع وصولهم للمشاركة في الاجتماع هم: حسن شيخ إدريس ومحمد الحسن التعايشي والفريق أول محمد حمدان "حميدتي" والفريق ياسر العطا.





الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.

وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية: إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية)".

وكشف حمدوك عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، موضحا أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية، والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.