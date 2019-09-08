العاهل السعودي ورئيس كوت ديفوار يبحثان تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتم، خلال المباحثات، استعراض سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وفي وقت سابق الأحد، استقبل العاهل السعودي الرئيس الحسن واتارا في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة.

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وأجريت للرئيس واتارا مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

وبعد مصافحة مستقبليه، اصطحب العاهل السعودي الرئيس الحسن واتارا إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي.

وأقام الملك سلمان بن عبدالعزيز مأدبة غداء؛ تكريماً لرئيس كوت ديفوار والوفد المرافق له.

وقد وصل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى جدة مساء السبت في زيارة رسمية للسعودية.