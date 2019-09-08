الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية.. 18 وزيرًا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة، الأحد، يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء السوداني، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وكان مرسوما سابقا سمى 19 وزيراً، بينما أعلن رئيس الوزراء 18 مما دعا المجلس السيادي إلى عقد اجتماع لإصدار مرسوم جديد يلغي بموجبه المرسوم السابق.



والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.

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وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية: إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية)".



وكشف حمدوك عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، موضحا أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية، والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.

