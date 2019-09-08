الإمارات: قرار ترامب إنهاء التفاوض مع طالبان "صائب"

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العين الإخباريةالأحد 2019/9/8 06:22 م بتوقيت أبوظبي
الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعه وإنهاء التفاوض مع حركة طالبان "صائب".
وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "قرار الرئيس ترامب بإلغاء اجتماعه مع طالبان وإنهاء المفاوضات صائب".
وتابع: "فكيف تتفاوض من أجل السلام من جهة وتستمر في ممارسة العنف والإرهاب من جهة أخرى؟"، مشددا على أن "المصالحات الحقيقية والمستدامة لا بدَّ وأن تبنى على الشفافية والوضوح ونبذ سياسات التطرف والإرهاب".
وكان ترامب أعلن في وقت سابق الأحد، إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.
وقال في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "ألغيت اجتماعاً سرياً كان مقرراً عقده مع قيادات من طالبان في كامب ديفيد بالولايات المتحدة".
وأضاف: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جداً بل يقتلون 12 شخصاً بريئاً فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجدٍ بأي حال".
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