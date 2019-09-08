رسالة من رئيس قرغيزستان إلى محمد بن زايد حول تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، رسالة خطية من سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
تسلم الرسالة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال استقباله تشينجيز إشيمبيكوف سفير قرغيزستان لدى الإمارات في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين الإمارات وقرغيزستان وأهمية توطيدها في مختلف المجالات.
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