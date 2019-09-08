الحكومة السودانية الانتقالية تعقد اجتماعها الأول مع المجلس السيادي

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أدى وزراء الحكومة السودانية الانتقالية اليمين الدستورية، اليوم (الأحد)، أمام المجلس السيادي.

كما عقد الوزراء اجتماعهم الأول مع المجلس السيادي، بعد توليهم حقائبهم الوزارية

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ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين، لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيراً.

كما يتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول، عمر البشير.

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في نيسان/أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وكان حمدوك قد شدد في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيداً بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئاً الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.