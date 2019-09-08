مسؤولة أمريكية: سنواصل فرض عقوبات على من يشتري النفط الإيراني

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت مسؤولة أمريكية لـ”رويترز”، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

وقالت سيجال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: “سنواصل الضغط على إيران وكما قال

الرئيس (دونالد ترامب) لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني”.