"حميدتي": المجلس السيادي يقف مع الدولة المدنية وسيادة القانون

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الأحد 8 سبتمبر 2019

حميدتي

كتب حميدتي

قال عضو المجلس السيادي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" خلال كلمة عقب حضوره جلسة صلح بين القبائل في بورتسودان الأحد، أن المجلس السيادي يقف مع الدولة المدنية وسيادة القانون، لكن "لن نسمح بانتشار الفوضى".



وأشار إلى أهمية الصلح وإنهاء التوتر والاقتتال في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر السودانية، التي أكد أنها من أهم مدن البلاد.

وأقر الاتفاق السوداني عقد مؤتمر شامل يضم ولايات شرق البلاد الثلاث، بمشاركة عقلاء الإدارة الأهلية ومسؤولي الحكومة المركزية لعقد مصالحة شاملة بالإقليم الذي يضم ولايات "البحر الأحمر وكسلا والقضارف".

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وتشهد "بورتسودان" أحداثا دامية بين قبيلتي بني عامر والنوبة هي امتداد لصراع بين القبيلتين تفجر في مدينة القضارف مايو/أيار الماضي.

وهدأت الأوضاع في بورتسودان بعد إعلان المجلس السيادي حالة الطوارئ وحظر التجوال بولاية البحر الأحمر، وإقالة واليها ومدير المخابرات العامة بها، لكنها تجددت الشهر الماضي بشكل أعنف.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير، الشهر الماضي، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بشكل كامل بوساطة إثيوبية وأفريقية.

ومثّل حميدتي المجلس العسكري في التوقيع على الوثيقة التاريخية، فيما مثّل أحمد الربيع قوى الحرية والتغيير.