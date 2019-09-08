محمد بن راشد: رؤيتنا الجديدة لمستقبل التنقل في دبي ترتكز على 3 مبادئ

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الأحد 8 سبتمبر 2019

محمد بن راشد

كتب دبي - الخليج 365

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، عن المبادئ للتنقل في دبي.



وقال بن راشد في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إن رؤيتنا الجديدة لمستقبل التنقل في دبي ترتكز على 3 مبادئ هي استخدام التكنولوجيا والحفاظ على البيئة، وعقد شراكات استثمارية طويلة.

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وتابع "نحتفل غدا بمرور 10 سنوات على إطلاق أحد أهم مشاريعنا في دبي والإمارات، مشروع مترو دبي، نقل المترو مليار ونصف إنسان خلال 10 سنوات، استشرت في مشروع المترو أعضاء المجلس التنفيذي بدبي في وقتها.. رفض البعض الفكرة بحجة عدم تقبل ثقافة الناس لاستخدام المترو وأصررت على بدء التنفيذ فورا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نسبة الدقة في مواعيد رحلات مترو دبي التي بلغت مليونين ونصف المليون رحلة هي 99.7%، مؤشر حضاري تتعلم منه بقية مؤسساتنا ليست فقط الإماراتية بل حتى العربية، فخور بهيئة الطرق رئيسا وفريقا، ونتطلع لمرحلة جديدة من الإبداع والتميز لتسهيل الحياة في دبي ورفع جودتها".

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "استثمرنا أكثر من 100 مليار درهم في العقد الماضي على الطرق والمواصلات.. ورؤيتنا الجديدة لمستقبل التنقل في دبي ترتكز على 3مبادئ هي استخدام التكنولوجيا والحفاظ على البيئة وعقد شراكات استثمارية طويلة.. ونسعى اليوم للانتقال من الثاني عالميا للأول عالميا في جودة الطرق والمواصلات.