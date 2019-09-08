شكرا لقرائتكم إيران: سيتم الإفراج عن الناقلة البريطانية قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر التلفزيون الإيراني، الأحد، أن طهران قد تفرج قريباً عن الناقلة البريطانية المحتجزة وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، للتلفزيون: "آمل أن تكتمل الإجراءات (القانونية) قريباً وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة".

وكانت إيران قد احتجزت ناقلة النفط البريطانية في يوليو/تموز قرب مضيق هرمز بدعوى انتهاك قواعد الملاحة البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وأُفرج عن الناقلة الإيرانية، في وقت لاحق، كما أفرجت إيران قبل أيام عن سبعة من أفراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بريطانيا وعددهم 23 فرداً.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد التلفزيون الإيراني نقلاً عن موسوي قوله إن الناقلة الإيرانية وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط الذي كانت تحمله.

وأشار موسوي إلى أن "الناقلة وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط" دون أن يفصح عما إذا كان قد تم تسليم النفط.

وكانت الناقلة أدريان داريا 1 قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي والتقطت أقمار صناعية صوراً لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.