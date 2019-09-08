مقتل 8 من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في ​العراق​ عن "مقتل 8 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، شمال البلاد، بضربة جوية نفذها ​التحالف الدولي​ ضد داعش الذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأوضحت الخلية، في بيان لها أنه "وفقا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات ​نينوى​، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي اصلان في ​نهر دجلة​ ضمن ناحية حمام العليل (ب​محافظة نينوى​)"، لافتةً الى أن "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين من ​تنظيم داعش​".

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