رئيس وزراء اليونان: على تركيا الإمتناع عن تهديد أوروبا بشأن اللاجئين السوريين

اعتبر رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ أن على ​تركيا​ ألا تحاول تهديد اليونان أو ​أوروبا​، في إطار مساعيها للحصول على دعم لخطة لإعادة توطين ​اللاجئين​ في شمال سوريا.

وفي مؤتمر صحفي في مدينة سالانيك بشمال اليونان، رأى أنه "يجب أن يفهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يجوز له تهديد اليونان وأوروبا من أجل الحصول على مزيد من الموارد للتعامل مع اللاجئين".

وأشار إلى أن "أوروبا قدمت الكثير من المال، ستة مليارات يورو في الأعوام القليلة الماضية، ضمن إطار عمل اتفاق بين أوروبا وتركيا كان مفيدا للطرفين".