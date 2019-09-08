أردوغان: خلاف مع واشنطن بكل خطوة تتعلق بإنشاء المنطقة الآمنة بسوريا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح له، أن أنقرة ترفض الجهود الأميركية الرامية فيما يبدو لإقامة "منطقة آمنة" لمنظمة إرهابية في شمال شرق سوريا. وأعلن الرئيس التركي أن هناك خلافات مع واشنطن بشأن كل النقاط المتعلقة بالمنطقة الآمنة في سوريا، معتبراً أنه "إذا لم نبدأ بتشكيل "منطقة آمنة" مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية أيلول فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

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