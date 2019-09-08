بومبيو: واشنطن تريد "التزاما جديا" من "طالبان" لاستئناف المفاوضات

اعتبر وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أنه "يجب عدم مكافأة ​حركة طالبان​ على سلوكها السيء"، مؤكداً أننا "لن نشترك في أي اتفاق سلام في ​أفغانستان​ من دون أن نحصل على التزامات مهمة من الأطراف الأفغانية".

وفي حين شدد على أن واشنطن تريد "التزاما جديا" من "طالبان" لاستئناف المفاوضات، أشار إلى أن واشنطن ستخفض قواتها في أفغانستان فقط إذا تم الوفاء بشروط معينة.

وكانت الحركة اعتبرت أن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام مع قادتها سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من الأميركيين وخسارة مزيد من الأصول الأميركية".

وأوضح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، في بيان، أنه "سيعاني الأميركيون أكثر من أي جانب آخر بسبب إلغاء المحادثات".

ولفت الى أن "المحادثات كانت تجري بصورة سلسة حتى أمس السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد محادثات بين الأفغان في 23 أيلول".