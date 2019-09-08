المطران درويش استقبل عضو المجلس الدستوري القاضي ايلي مشرقاني

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش عضو المجلس الدستوري، ابن زحلة، القاضي ايلي مشرقاني بحضور المحامي ابراهيم مسلّم، المصرفي شربل سكاف والمدير العام مارون مسلّم.
وهنّأ المطران درويش القاضي مشرقاني بتعيينه من قبل مجلس الوزراء عضواً في المجلس الدستوري ممثلاً لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، واستعرض معه الملفات الملقاة على عاتق المجلس والتي تحتاج الى بت سريع فيها، وتمنى لمشرقاني التوفيق في مهامه الجديدة.
وكان مشرقاني شارك في قداس الأحد في كاتدرائية سيدة النجاة.
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