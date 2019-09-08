اللقيس بحث مع وفد من نقابة مربي الدواجن في البقاع مشاكل القطاع

التقى وفد من نقابة مربي الدواجن في البقاع برئاسة النقيب روجيه ابو فيصل وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، في منزله الكائن ببلدة بوداي. وجرى التباحث بالمشاكل التي يتعرض لها قطاع الدواجن، كما تمنى الوفد من اللقيس الاتصال بالمراجع المعنية ببعض الدول العربية لاستيراد حاجتها لبيض المائدة من لبنان كما البطاطا، فعمل فورا على اجراء اتصالات مع بعض سفراء الدول العربية لهذه الغاية ووعد بمتابعة الموضوع.

وتقدمت النقابة، باسم مربي الدواجن في البقاع، بشخص رئيسها بجزيل الشكر والامتنان من اللقيس، مباركين جهوده سائلين الله له التوفيق.