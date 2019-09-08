جيمس ماتيس: طهران استخدمت الإرهاب لقتل رفيق الحريري

تحدث وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس، في حديث لشبكة "سي إن إن"، عن التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة، مشيراً إلى أن طهران استخدمت الإرهاب لقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بجانب استخدامه في البحرين واليمن والمنطقة ككل، وموضّحاً بأنه لا يمكن تخيّل حصول بلد كهذا على سلاح نووي.
وأوضح أنه عندما كان قائدا للقيادة المركزية، أمسك بإيران وهي على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض، في محاولة فاشلة لاغتيال سفير عربي، سائلاً: "هل يمكن تخيل أن يقوم بلد بأمر كهذا، والآن يكون مسلحا نوويا، وقوته أكبر؟".
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