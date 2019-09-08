مسؤول أميركي: سنفرض عقوبات على اي جهة تشتري النفط الإيراني او تتاجر مع الحرس الثوري

أعلن مسؤول أميركي "أننا سنفرض ​عقوبات​ على أي جهة تشتري ​النفط​ الإيراني أو تتاجر مع ​الحرس الثوري الإيراني​". وكان أعلن متحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "ناقلة النفط الايرانية "أدريان داريا 1"وصلت الى وجهتها وتم بيع نفطها".

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