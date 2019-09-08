واشنطن تريد "التزاما جديا" من طالبان لاستئناف المفاوضات

اسماء السيد - واشنطن: أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة فتح حوار مع طالبان بعد إلغاء اجتماع سري، إذا احترم المتمردون وعودهم.
وقال بومبيو لشبكة "ايه بي سي" الأحد "آمل أن تغير طالبان سلوكها وتلتزم من جديد الأمور التي تحدثنا عنها"، مشيرا إلى أنه "في نهاية المطاف هذا سيحل عبر سلسلة من المحادثات".
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