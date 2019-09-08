مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في حادث سير بطريق بنها الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الحر ببنها، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بنها الحر، بالقرب من مدينة قها.
انتقل العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاه 3 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
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