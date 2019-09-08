بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق جرار قطار 2006 بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران :

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب بجرار قطار 2006 القادم من القاهرة إلى أسوان.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، بلاغًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بتوقف قطار 2006 "vip" القادم من القاهرة بالقرب من مزلقان قرية الحرية بعد خروج دخان كثيفة من الجرار.

جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من التعامل مع مصدر الدخان.

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بالمعاينة والفحص، تبين أن قطار 2006 القادم من القاهرة وقبل 400 متر من توقفه بمحطة كوم أمبو الرئيسية، تصاعد منه دخان كثيف، فاضطر السائق لتوقيف القطار، وبالفحص تبين أن مصدر الدخان محرك القطار.

وجرى نقل السائق ومساعده إلى مستشفى كوم امبو، لتلقي العلاج، عقب إصابتهما باختناق، فيما لم يسفر الحادث عن إصابة المسافرين.

من جانبها غيرت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد جرار القطار، لاستئناف رحلته الى أسوان.