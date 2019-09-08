جولة مفاجئة لمحافظ شمال سيناء على مدارس العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، عددًا من مدارس مدينة العريش اليوم الأحد، في جولة مفاجأة، للاطمئنان على الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومدي جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي، والوقوف على أية مشكلات أو سلبيات لتلافيها.

وتفقد شوشه، مدارس "الوادي، و 25 يناير، والسيدة زينب، والثانوية بنات، وآل أيوب الابتدائية، وآل ياسر، والصنايع بنين".

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وطالب شوشه خلال الزيارة بالتشديد والتأكيد على الالتزام الكامل من قبل جميع العاملين ومتابعة مدى جاهزية المدراس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتفقد المحافظ جاهزية الفصول من أثاث وأدوات نظافة ودورات مياه، وكافة الأعمال المتعلقة بالصحة المهنية.

وشدد المحافظ على جميع العاملين بالالتزام بالحضور في مواعيد العمل الرسمية والالتزام بها.

