11% انخفاضًا في مياه النيل وغرق نصف مليون فدان بالدلتا بحلول 2060 - "مستند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواجه مصر شأنها شأن الكثير من دول العالم أزمات حادة خلال السنوات المقبلة تتعلق بالمياه ومساحات الأراضي المنزرعة وجودة الهواء وذلك بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بشكل مستمر مع تسارع وتيرة التغيرات بمعدلات أعلى من المعدلات المتوقعة لها.

وحصل "الخليج 365" على تقرير مُعد من الحكومة المصرية عام 2013 اشتركت فيه وزارات (الزراعة - الري - البيئة) ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتعلق بتوقعات تأثيرات التغيرات المناخية على مصر في الفترات 2030 و2060 على مختلف الأصعدة.

توقعات زيادة منسوب سطح البحر عام 2060 عن معدل عام 2000

يتوقع زيادة منسوب مياه البحر بثلاث مناطق بساحل الدلتا تشمل (بورسعيد - البرلس - الإسكندرية) وتشمل تلك التوقعات تأثيرات هبوط الدلتا بالإضافة إلى الارتفاع العام في تأثيرات ارتفاع منسوب مياه البحر.

ولما كانت معدلات الهبوط بمنطقة بورسعيد هي الأكبر فإن الفارق النسبي لارتفاع منسوب مياه البحر عن الأرض يصبح في أقصى مدى له بنفس المنطقة حيث يشير السيناريو الأدنى "متفائل" إلى ارتفاع منسوب المياه حوالي 20 سم بحلول عام 2030 ليصل إلى 65 سم بحلول 2060.

الموارد المائية

تشير التوقعات المتعلقة بسريان مياه نهر النيل والتي تم الحصول عليها بمقارنة عدد كبير من نماذج التدوير العالمية (17 نموذجًا) إلى وجود تفاوت كبير فيما بينها فبينما تشير معظمها إلى تناقص سريان مياه النيل إلا أن بعضها يتوقع تزايدًا في إيراد النهر، وعليه فإن التوقعات المتوسطة والتي تعبر عنها نتائج البرنامج الألماني تتنبأ بتناقص إيراد نهر النيل عند سد أسوان بحوالي 10% بحلول عام 2060، ويشير التوقع الأدنى والمستنبط من البرنامج الكندي إلى تناقص مقداره 36% أما التوقع الأعلى بالنسبة للبرنامج الياباني فيصل إلى 27% زيادة في سريان النهر.

مساحات الأراضي الزراعية المعرضة للغرق بمياه البحر بشمال الدلتا بحلول عام 2060

تبين الدراسة أن المناطق الشمالية الشرقية للدلتا هي الأكثر تضررًا بوجه عام، بينما توفير الحمايات يقلص الخطورة والأضرار بشكل كبير ويجعلهما شبه منعدمان لغرب الدلتا.

وفي حالة عدم توفير الحمايات فإن إجمالي مساحات الأراضي المنخفضة المعرضة للغرق حوالي 1900 كم2 أي ما يعادل نصف مليون فدان، بما يفوق أكثر من 10 أضعاف المساحات حال وجود حمايات وذلك بالنسبة للتوقع الأعلى لزيادة منسوب مياه البحر.

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وفي حالة عدم توافر حمايات فإن التوقع الأعلى سيؤدي إلى غرق مساحات الأراضي تفوق 3 أضعاف المساحات المعرضة للغرق طبقًا للتوقع الأدنى المبني على استمرار معدلات ارتفاع منسوب مياه البحر السائدة بنهاية القرن العشرين.

وخلصت الدراسة إلى أن توفير الحمايات بمنطقة شرق الدلتا وحدها سيؤدي إلى انقاذ حوالي 300 كم2 ما يعادل 70 ألف فدان وهي تمثل خمس الأراضي الزراعية الحالية.

المساحات المعرضة للغرق بمياه البحر طبقًا للتوقع الأعلى عام 2060 حال عدم توافر حمايات

تم تقدير إجمالي الخسائر الناتجة عن تضرر الوحدات السكنية والطرق من زيادة منسوب سطح البحر، وتبين أن عدد الوحدات السكنية المتضررة يتراوح بين 250 ألف ومليون وحدة وذلك بفرض عدم بناء أي وحدات جديدة في الأراضي المنخفضة، وبافتراض أن قيمة الوحدات السكنية والطرق ستزداد طرديا مع دخل الفرد فيمكن أن تتراوح قيمة الخسائر الإجمالية إلى 100 و500 مليار جنيه بحلول عام 2060 ولا يتضمن هذا التقدير قيمة المنشآت التجارية أو قيمة الأراضي المملوكة للدولة.

قطاع الزراعة

أوضحت الدراسة أن جميع المحاصيل الزراعية ستعاني تدهورًا في الإنتاجية وزيادة في المقنن المائي عام 2060 حيث يصل الانخفاض المتوقع في الإنتاجية المحصولية إلى 20% بالنسبة للقمح و28% بالنسبة للخضراوات والبقوليات، ويعتبر القطن هو المحصول الوحيد المستثنى من هذه التوقعات، حيث يتوقع ارتفاع في الإنتاجية حوالي 20% ومن المتوقع حدوث زيادة متوسطة في الاحتياجات المائية لكافة المحاصيل حوالي 7%.

ومع نقص الإنتاجية يتوقع زيادة الأسعار وهذا الأمر يعود بالسلب على المستهلك إلا أنه قد يعود بالإيجاب على المنتجين الزراعيين في حال إذا ما كانت زيادة السعر تعوض نقص الإنتاجية.

وتشير الدراسة إلى أن التوقعات لجميع البدائل تشير إلى نقص الإنتاجية الزراعية حتى بالنسبة للسيناريو الذي يتوقع زيادة في إيرادات نهر النيل، وفي جميع الأحوال تفوق الزيادة في أسعار الطعام (المخرجات الزراعية) النقص المتوقع في الإنتاجية المحصولية.

ومن المتوقع تخفيض عدد العمالة في القطاع الزراعي نتيجة لتغير المناخ في معطم السيناريوهات، وبحلول عام 2060 سيؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% إلى خفض الإنتاجية المحصولية بما يفوق ربع الإنتاجية بعام الأساس وإذا تناقص تدفق النهر بمقدار الثلث إلى عجز بالإنتاجية الزراعية يقارب النصف.

ويتناقص مؤشر الصالح العام بحلول عام 2030 بحوالي (20 +-6) مليار جنيه لجميع توقعات إيرادات النهر، أما بحلول عام 2060 فإن التناقص في مؤشر الصالح العام سيطرأ عليه تغير كبير طبقًا لإيراد النهر وتقدير القيمة الأساسية للظروف الاجتماعية الاقتصادية، وعمومًا فإن سيناريو النقص الكبير في إيراد النهر حوالي الثلث ليصل إلى 35 مليار متر مكعب من المياه في العام مع السيناريو المتشائم الذي يفترض أدنى زيادة في دخل الفرد سيتسببان في خسارة لمؤشر الدخل تقدر بـ234 مليار جنيه وتقل هذه الخسارة إلى 112 مليار جنيه في حالة سيناريو النقص المحدود لإيراد النهر، أما في حال أن يسود زيادة في تدفق النهر من المتوقع أن يكون النقص في مؤشر الصالح العام إلى 38 مليار جنيه.

ومن المتوقع انخفاض أعداد العمالة بقطاع الزراعة حتى مع زيادة تدفق النهر ويصل هذا الانخفاض إلى حوالي الثلث حال حدوث السيناريو الأكثر جفافًا.