رغم اعفائه من منصبه.. خالد الفالح وزير طاقة سعودي له تاريخ

أكد وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، خالد الفالح، أن عمله في منصبه توج حياته العملية بشرف عظيم.

وعلق الفالح، في أول تغريدة له، بعد صدور قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفائه من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلفًا له.



وقال الفالح: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم".



وتابع قائلًا: "وأهنئ أخي الأمير عبد العزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام."

وأضاف: "وختامًا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرني العمل معهم على كل ما قدموه

وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح".



تاريخ الأمير عبد العزيز بن سلمان

وولد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في عام 1960، وهو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز، ووالدته هى سلطانة بنت تركى السديرى التى توفيت في يوليو 2011.



وحصل وزير الدولة لشؤون الطاقة على درجة البكالوريوس فى الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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في الظهران عام 1982، كما حصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985.



وشغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث فى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

خلال الفترة 1985 إلى1987.



كما شغل منصب وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة 1995 إلى 2004، ومستشارًا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة 1987إلى 1995.

وكان مساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة 2004 إلى 2015.



شغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، عين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة.



وكانت قد صدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.



وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبد العزيز بن عبدالله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.



كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين بالمرتبة الممتازة.