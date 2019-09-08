اضطرابات في الملاحة داخل طوكيو بسبب "فاكساي" القوي

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، اليوم الأحد ، أن العاصمة "طوكيو" على اهبة الاستعداد لمواجهة إعصار "فاكساي" القوى؛ والذى من المتوقع أن يؤثر على حركة السفر والتنقل داخل وخارج العاصمة.

من جانبها، افادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأرصاد حذرت المواطنين من إقتراب "فاكساى" من مناطق وسط وشرق البلاد ومن ضمنها العاصمة طوكيو مما دفع السلطات

لإلغاء بعض الرحلات الجوية وإغلاق الطرق الرئيسية.كما حذرت الوكالة بإمكانية حدوث فيضانات وإنهيارات أرضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والتى تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليمتر حتى صباح الغد.وقالت الوكالة: " قد تشتد الرياح والأمطار فجأة لتسبب عواصف عاتية في البحر وهناك احتمال هبوب رياح تحطم الرقم القياسي في العاصمة ومناطق أخرى" ، واستعدادا لذلك، قالت شركة خطوط السكك الحديدية المركزية باليابان إنها ستلغي أو تعلق نحو 50 خدمة من خدمات القطار السريع بين طوكيو وأوساكا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش وحذرت من احتمال حدوث عمليات تأخير إضافية وتغييرات في وجهات الرحلات بسبب العاصفة.وأضافت شركة الخطوط الجوية اليابانية إنها ألغت نحو 20 رحلة من وإلى مطاري طوكيو اليوم الأحد وحذرت من حدوث مزيد من عمليات الإلغاء والتأخير.