المؤسسات الدعوية بالمملكة تحتفل بعاشوراء

تحتفل كبري المؤسسات الدعوية بالمملكة العربية السعودية بيوم عاشوراء من خلال ملتقليات ثقافية ومسابقات تحفيظ وأفضل تلاوات وهو يوم تحفة الملائكة من كل صوب لما فيه من ذكر وعظة وكثير من القصصى التي يحاضروها كبار الدعاة .



ومن تلك القصصي اقتبصها احد دعاة جمعية خيركم لتحفيظ القرأن بمدينة جدة حول تكبر فرعون حيث سرد عنه أنه كفر ونكل بني إسرائيل فجمع موسي عليه السلام قومه للخروج وتبعهم فرعون ليوحي الوحي لموسي أن يضرب بعصاة البحر فينفلق" فاوحينا إلى موسي أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم" وهكذا البشر لم يتعظوا ولم يستمعوا لكلمات انزلت مت وحىي

وسطرت فى كتاب ومضوا فى سبيلهم فأغرقوا جميعا عدا موسي عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل ونزلت في ذلك أيضا أية " ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين" وبهذا نجي الله موسي عليه السلام ومن معه من الهلاك غرقا .وعن حداثة صوم عاشوراء فى عهد رسول الله فقد قدم الرسول الى المدينة وراي اليهود يصومون هذا اليوم فسال لما تصومونه؟ فاجابونه عن صلاح اليوم لان الرب نجا موسي وبني اسرائيل من اعداءهم فصامة موسي فرد عليهم الرسول وانا احق عنكم بصومه فى روايات اخري .وعليه سن الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصوم في يوم عاشوراء وازيدك من الشعر بيت ان صيامه وحده كافي ووافي وليس كما يشاع انه مخالف ولا يجوز لا ، ولكنه يستحب ان نصوم يوم قبله او بعده مخالفة لليهود فصيامه يمحو ذنوب عام مضي اى نافلة ذات رزق معلوم لها رصيدا ينموا كالجنين برحم أمه.* ورغم ان عاشوراء الصيام فيه مخير بعد ان فرض علينا الصيام وكما اخرجة البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلي الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر" الا ان الصيام فيه يجلب الرزق والبركة فهو صيام نافلة تطوع، سنن مهجورة، تجلب الطمأنينة على النفس وتجدد النية تقربا لمراضاة الرب .