فرنسا تحذر من التصويت ضد إرجاء "بريكست"

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، من أن بلاده سوف تصوِّت ضد فكرة إرجاء إضافي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ما لم تنهِ لندن ما اعتبره حالة "الفوضى السياسية"، وإخبار الاتحاد الأوروبي بما تريد.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية- على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- أن تحذير وزير الخارجية الفرنسي يهدد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، حتى في حالة قبول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلب البرلمان بتمديد

المادة 50 من معاهدة لشبونة؛ التي تنظم عملية خروج دولة عضو منه.أشارت (الإندبندنت) إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُعرف بكونه أكثر القادة الأوروبيين المتشددين ضد بريطانيا في ملف (بريكست)، على خلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تُعرف برغبتها في إعطاء بريطانيا المزيد من الوقت لإتمام الخروج.