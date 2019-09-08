نقابة المعلمين في الإردن: الإضراب سيبقى مفتوحا لحين تنفيذ المطالب

أكدت نقابة المعلمين في الأردن، أن الإضراب الذي بدأته يوم الخميس الماضي، سيبقى مفتوحا إلى حين تلبية مطالب المعلمين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مسؤولون في عدد من مديريات تابعة لوزارة التربية
وأعلن نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، أمس السبت، عدم وجود أيأهداف سياسية خلف مطالب المعلمين وإضرابهم.
وبعد تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية، بدأ المعلمون حركة احتجاجية يوم الخميس الماضي، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50%.
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