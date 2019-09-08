خادم الحرمين يستقبل رئيس كوت ديفوار

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر السلام، رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا. كما كان في استقباله، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له. حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.



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