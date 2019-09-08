بومبيو: ترامب لم يحسم قراره بشأن سحب القوات الأميركية من أفغانستان

صرّح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قراراً بسحب قوات بلاده من أفغانستان بعدما أعلن إلغاء اجتماعات سرية مع كبار قادة حركة طالبان ورئيس أفغانستان.

وقال بومبيو لقناة "إيه.بي.سي" :"سنتحدث عن هذا خلال الأيام القادمة"، مشيراً إلى أن مشاورات ستجري بشأن تفاصيل المستوى المناسب للقوات وطبيعتها، وقال: "سيتخذ الرئيس ترامب ووزير الدفاع القرارات الصحيحة".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت جهود السلام التي قادها المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد قد باءت بالفشل، أجاب: "إنه سيظل في الوطن حالياً".

وأعرب بومبيو عن أمله في أن "تغير حركة طالبان سلوكها، وأن تلتزم بالأمور التي أجرينا بشأنها محادثات لشهور".

وكان ترامب أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت إلغاء اجتماعات سرية ومنفصلة مع كبار قادة طالبان ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني، والتي كان من المقرر أن تعقد في منتجع كامب ديفيد اليوم.

Advertisements

اقرأ أيضاً... ترامب يلغي المفاوضات مع طالبان

وقتل جنديان من قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أحدهما أميركي والآخر روماني، وعشرة أشخاص آخرين، يوم الخميس عندما نفذت طالبان هجوماً بسيارة مفخخة استهدف موقعاً أمنياً بالقرب من مقر مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي "ناتو" في كابول.

وكتب ترامب: "لقد ألغيت الاجتماع على الفور وأوقفت مفاوضات السلام".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بومبيو القول اليوم إن ترامب لا يريد مكافأة طالبان على سلوكها السيء.