الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب إيران بـ"تعاون تام"

أكد كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال لقاءاته مع مسؤولين إيرانيين بارزين في طهران اليوم الأحد، ضرورة تعاون إيران بصورة كاملة مع مفتشي الوكالة.

وذكرت الوكالة، ومقرها فيينا، في بيان اليوم، أن فيروتا شدّد على أن استمرار مثل هذا التواصل يتطلب تعاوناً كاملاً وفي الوقت الملائم من جانب إيران، دون أن يوضح ما إذا كان هناك قصور في إطار هذا التعاون.

وخلال لقاءات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي وغيرهما من المسؤولين، جرى إطلاع فيروتا على التدابير التي أعلنتها إيران مؤخراً بشأن تعزيز الأبحاث والتطوير المرتبط بتخصيب اليورانيوم.

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ووفقاً لمكتب فيروتا، سيطلع القائم بالأعمال مجلس الوكالة على هذه الأنشطة، خلال اجتماع محدد سلفاً، من المقرر أن يبدأ في فيينا غداً الإثنين.

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