الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مواقع للفلسطينيين في المنطقة الوسطى وشمال قطاع غزة. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على عددٍ من الأهداف بدعوى أن عدداً منها يحتوي على وسائل قتالية بحرية.. وزعم أن الغارات جاءت رداً على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق من يوم أمس السبت. اقرأ أيضاً... الاحتلال يقصف غزة و«درون» تستهدف دورية إسرائيلية

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