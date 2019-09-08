كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الأسترالية تتطلع إلى بطاقات غير نقدية لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع رئيس الوزراء الاسترالي الى خطط للحصول على بطاقة خصم غير نقدية لمستفيدي الرعاية الاجتماعية ودافع عن اقتراح لاختبار بعض الباحثين عن عمل عن طريق المخدرات ووضع الحكومة في مسار تصادمي مع مشرعي المعارضة وجماعات الرفاه عندما يعود البرلمان اليوم الاثنين.

وفي مقابلة مع تسع صحف نُشرت اليوم الأحد، أشار رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى أن إصلاح الرعاية الاجتماعية سيكون أولوية بالنسبة لحكومته وناقش بطاقة الرعاية غير النقدية - والتي تهدف إلى منع صرف مدفوعات الرعاية الاجتماعية على الكحول والمخدرات والقمار.

وقاوم موريسون الدعوات إلى جمع مدفوعات لمتلقي الرعاية الاجتماعية، على الرغم من الدعم لزيادة من ائتلاف يضم مجموعات الرعاية الاجتماعية وقادة الأعمال والمشرعين المعارضين وبعض أعضاء الائتلاف الحاكم في موريسون.

وقد تكون عودة البرلمان يوم الاثنين بعد عطلة الشتاء صعبة على الحزب المحافظ الحاكم بعد أن أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي نشرت خلال الأسبوع أن الاقتصاد الأسترالي يتباطأ.

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وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4٪ فقط في ربع يونيو عن العام السابق، وهو ما يتوافق مع أسوأ أزمة مالية عالمية وأقل بكثير من 2.75٪ الذي يعتبر "اتجاه".

وحقق موريسون فوزًا مفاجئًا في الانتخابات في مايو استنادًا إلى حد كبير على تعهد بأن النمو سيكون أقوى على ساعته.

وقال وزير المالية ماتياس كورمان اليوم الأحد إنه على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة الناجمة عن التوترات التجارية العالمية والقضايا المحلية، استمرت أستراليا في النمو.

وقال كورمان لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لقد تعاملنا مع تأثير الفيضان والجفاف الكبيرين في السياق المحلي، وكل ما تم بحثه، حقيقة أن استمرارنا في النمو هي مؤشر على مرونة الاقتصاد الأسترالي".