كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الأفغانية: طالبان تقتل الشعب بأوامر من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، أن حركة طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من قطر، حسبما ذكرت وكالات أنباء أفغانية.

وقالت الرئاسة الأفغانية، في موتمر صحفي عقد اليوم الأحد في العاصمة كابول، على خلفية إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المفاوضات مع طالبان، بسبب التفجيرات الأخيرة، إن "الشعب الأفغاني لن يقبل أبداً سلاماً غامضاً وغير كامل لن يؤدي إلى ختم الحرب وإحلال السلام".

شهر العسل

كما وصف وجود قادة طالبان في قطر بأنه "شهر عسل"، مؤكداً على ضرورة إنهاء هذه العملية (المفاوضات في قطر) التي وُلدت ناقصة وعقيمة منذ البداية".

وأضاف: "كانت عملية التفاوض في قطر خاطئة ونتائجها غير مكتملة منذ البداية لهذا أبدينا قلقنا للأمريكيين منذ بداية التفاوض وفي الجولة الثانية من المحادثات، كما شاركتنا الولايات المتحدة قلقنا بشأن هذه العملية التي كانت غير مكتملة منذ بدئها".

كذلك شدد لمتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، على أن "الحكومة الأفغانية ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في المنطقة لتأمين سلام دائم وكريم في المستقبل".

ترامب يلغي مفاوضات السلام مع زعماء طالبان

وكان ترامب قد أعلن، الأحد، أنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في كابول، أسفر عن قتل جندي أميركي و11 شخصاً آخرين.

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وأكد في تغريدة نشرها على "تويتر": "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام فربما ليس لديها القوة للتفاوض على اتفاق مجدٍ".

اجتماع سري مع كبار زعماء طالبان

وأضاف ترامب أنه كان يعتزم عقد اجتماع سري مع "كبار زعماء" طالبان، الأحد، بمجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، لافتاً إلى أنه كان يعتزم أيضاً الاجتماع مع الرئيس الأفغاني، إلا أنه ألغى على الفور المحادثات عندما أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 42 بانفجار سيارة ملغمة قرب أحد أحياء كابول، الذي يضم السفارة الأمريكية وبعثة حلف شمال الأطلسي وبعثات دبلوماسية أخرى، فيما أعلنت بعثة الناتو مقتل جندي أميركي وآخر روماني من قوات الحلف في الهجوم.

الرئاسة الأفغانية تطالب بإغلاق مكاتب طالبان

أعلنت وكالة سبوتنيك، أن الرئاسة الأفغانية طالبت بإغلاق مكتب حركة طالبان السياسي في الدوحة، موضحة أن الحركة لم تظهر أي التزامات تجاه أفغانستان منذ افتتاحه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد "يجب إنهاء شهر العسل حركة طالبان في قطر، لأن الحركة ومنذ افتتاح مكتبها السياسي هناك لم تظهر أية التزامات تجاه أفغانستان والبلدان الأخرى".