كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناية الإلهية تنقذ مئات الحجاج من الموت المحقق في مطار نيجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت العناية الإلهية 550 حاجا نيجيريا من الموت، بعد أن خرجت الطائرة التي أعادتهم من السعودية عن مسارها في مطار مدينة مينا الدولي، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

الطائرة تتعرض لخلل تقني

وقال مصدر مطلع من المطار، أمس السبت، إن طائرة "بوينج 744" التي كانت تنقل الحجاج تعرضت لخلل تقني استوجب لجوء الطيار إلى الهبوط الاضطراري، ما أدى إلى تضرر أحد محركات الطائرة الأربعة.

وأضاف أنه تم إجلاء الركاب من الطائرة بسرعة، بعد أن خرجت عن مسارها نتيجة الهبوط الاضطراري.

وتابع "لم يمت أحد، لكن لم يسبق لي أن رأيت أمرا مشابها... كان بالإمكان أن يأتي الحريق الذي تلى الحادثة على باقي أجزاء المطار، لأنه لا توجد عربات مطافئ في هذا المطار".

وأشار "مكتب التحقيقات في الحوادث" النيجيري إلى إن الواقعة لن تؤثر على عملية إرجاع ألفي حاج لا زالوا في المملكة السعودية.

تعزيزات أمنية

عززت السعودية الإجراءات الأمنية في مكة ومحيطها وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات لمراقبة كل منطقة مكة. وبعد الوقوف بعرفة وصل الحجاج للمبيت في مزدلفة ليعودوا إلى منى بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى.

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أكثر من 2 مليون يشاركون هذا العام

وقالت السلطات السعودية إن ما مجموعه 2.48 مليون حاج شاركوا هذا العام، أغلبهم جاؤوا من الخارج لأداء المناسك التي تستمر خمسة أيام. ولكل دولة عدد محدد من الحجاج يمكنها إرساله سنويا إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ومن بين من وصلوا من الخارج 200 من الناجين وأسر القتلى في الهجومين، اللذين وقعا على مسجدين في كرايست تشرش بنيوزيلندا في مارس.

خدمة قطارات سريعة جديدة

كما تعمل خلال موسم الحج الحالي خدمة قطارات سريعة جديدة تربط مكة بالمدينة المنورة للمرة الأولى بعد افتتاحها في سبتمبر أيلول الماضي.

ويمثل الحج عماد خطة للتوسع في السياحة في ظل حملة لتنويع اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط. وتأمل السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول العام 2030.

الحج فريضة

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم قادر صحياً ومالياً مرة واحدة في العمر. يتمنى ملايين المسلمين حول العالم القيام بهذه الرحلة لأداء ركن من أركان الإسلام وإشباع رغبة روحانية مرتبطة بالشعائر المقدسة.