كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تعين "تريز كوفي" وزيرًا للعمل والمعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأحد، إن الحكومة عينت تريز كوفي وزيرًا للعمل والمعاشات.

لتحل محل "كوفي آمبر رود" التي استقال يوم السبت احتجاجًا على تعامل جونسون مع مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي يالوم الاحد انه مع استمرار الامور لن يمنح الاتحاد الاوروبي بريطانيا مهلة تتجاوز 31 أكتوبر للتفاوض على خروجها من الكتلة.

وقال جان إيف لو دريان لإذاعة أوروبا 1: "يجب على البريطانيين إخبارنا بما يريدون".

وأضاف: " إنه أمر مقلق للغاية."

ولدى سؤاله عما إذا كان التمديد بعد 31 أكتوبر ممكنًا، قال لو دريان إنه ليس في ظل الظروف الحالية. وقال "لن نفعل (تمديد) هذا كل ثلاثة أشهر".

ويقول جونسون إنه يريد إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة مع الكتلة. لكنه فقد أغلبيته البرلمانية هذا الأسبوع وطرد 21 نائبا من مجموعة حزب المحافظين في البرلمان بعد أن أيدوا خطة معارضة لمحاولة عرقلة الخروج بلا صفقة.

وقالت رود، وهي وزيرة الداخلية السابق التي صوتت على البقاء في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016، أن طرد المشرعين المتمردين، بمن فيهم حفيد زعيم بريطانيا في زمن الحرب وينستون تشرشل ووزيرتي مال سابقتين، كان "اعتداء على اللياقة والديمقراطية".

وقالت رود على حسابها على تويتر "لقد استقلت من مجلس الوزراء واستسلمت سوط المحافظين".

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وأضافت: "لا يمكنني الوقوف إلى جانب طرد المحافظين المعتدلين المخلصين. لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء ورئيس جمعيتي لشرح ذلك.

وبقي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الهواء بعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي. وتتراوح الخيارات بين الخروج المضطرب بدون صفقة إلى التخلي عن المسعى بالكامل.

وفي خطاب استقالتها إلى جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في يوليو، قالت رود: "لقد انضممت إلى حكومتك بحسن نية: إن قبول" لا صفقة "يجب أن يكون على الطاولة، لأنه كان الوسيلة التي بواسطتنا سيكون لديه أفضل فرصة لتحقيق صفقة جديدة للمغادرة في 31 أكتوبر.

وأضافت: "ومع ذلك، لم أعد أعتقد أن الرحيل بصفقة هو الهدف الرئيسي للحكومة".

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ما لا يقل عن ستة أعضاء في مجلس الوزراء يشاركون آراء رود، مع واحد على الأقل يفكر في الاستقالة.

وقال "إيان لافري" رئيس حزب العمل المعارض الرئيسي: "لقد نفد رئيس الوزراء من السلطة في وقت قياسي وتعرضت خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنها خدعة".

ويقول جونسون إن الحل الوحيد لمأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إجراء انتخابات جديدة، يريد إجراءها في 15 أكتوبر، مما يسمح له بالفوز بولاية جديدة مع ترك أسبوعين لمغادرة الكتلة في الوقت المحدد. إنه يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان لدعم الانتخابات المبكرة.

ولكن أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب العمل قال: "إنها إما ستصوت أو تصوت ضد الدعوات لإجراء انتخابات حتى يتم تنفيذ قانون لإجبار جونسون على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويوم السبت ظهر المشرعون يستعدون لإجراءات قانونية لأنهم يعتقدون أن جونسون قد يحاول تحدي التشريع الذي يلزمه بالسعي إلى مزيد من التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

