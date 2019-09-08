عاد الدولي المغربي، مروان داكوستا، أمس السبت، إلى ناديه اتحاد جدة السعودي، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي على مدار أسبوعين، في فرنسا، بسبب الإصابة، التي لحقت به، في الفترة الأخيرة.
وذكرت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الأحد، أن الشيلي لويس سييرا، مدرب الاتحاد، طلب من الجهاز الطبي للفريق، إعداد تقرير حول الوضع الصحي لداكوستا، لرغبته في الاعتماد عليه، خلال اللقاء، الذي سيجمعه، بنادي ضمك، الجمعة المقبل، ضمن ثالث جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت التقارير ذاتها أن مشاركة المدافع المغربي في المباراة المقبلة، لاتزال محل شك، في ظل عدم اتضاح الرؤية النهائية، حول جاهزيته بنسبة مائة في المائة.
وكان اللاعب، مروان داكوستا، البالغ من العمر 33 سنة، الذي انضم إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي لعام 2018، قادما إليه من نادي باشاك شهير التركي، أُصيب بتمزق على مستوى العضلة الخلفية، متم غشت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوعين من العلاج في فرنسا.. داكوستا يعود إلى تعزيز صفوف الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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