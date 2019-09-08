لاعبو المنتخب الأولمبي: “قادرون على العودة بالتأهل من باماكو”

أكد لاعبو المنتخب الأولمبي لكرة القدم أنه لا شيء حُسم بعد، على الرغم من تعادلهم، أمس السبت، ضد مالي بهدف لمثله، ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، أقل من 23 سنة، التي تستضيفها الملاعب المصرية، في دجنبر المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.

وقال أشرف حكيمي بعد نهاية المباراة: “إنه اللقاء الأول، الذي نلعبه فيما بيننا، أداؤنا كان جيدا، وسنذهب إلى مالي، للدفاع عن حظوظنا، من أجل العودة ببطاقة التأهل”.

وفي السياق ذاته، تحدث إلياس شعير: “كنا الأفضل في المواجهة، وكان بإمكاننا الخروج بنتيجة الفوز، لكن الهجمات المرتدة للخصم أربكت حساباتنا، علينا العودة بالانتصار، والتأهل من باماكو”.

وصرح أنس وهيم: “المباراة كانت صعبة، نظرا إلى قوة المنتخب المالي، كنا نرغب في التسجيل دون أن نتلقى أي هدف، لكنهم نجحوا في زيارة شباكنا، علينا الذهاب إلى مالي بهدف التسجيل في مرماهم أيضا، وتحقيق التأهل.