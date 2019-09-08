جريمة قتل بشعة في ليساسفة في الدارالبيضاء.. لص قتل أبا لثلاثة أطفال!

اهتزت ليساسفة 3، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة؛ راح ضحيتها شاب عشريني، يسكن بالقرب من “دوار الزيتونة” في منطقة ليساسفة.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أنه تم العثور على جثة الهالك، وهو أب لثلاثة أطفال، مضرجا في دمائه، بعد أن تعرض لضربات بواسطة حجر ثقيل على مستوى رأسه، وفي أنحاء متفرقة من جسمه، بالقرب من منزله.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السكان أكدوا أن الهالك فوجئ بعملية سرقة دراجته الهوائية من طرف شخص غريب عن الحي، فحاول إيقافه بالقوة؛ الشيء الذي نجم عنه صراع بينهما، وأدى إلى وفاة الضحية.

وحلت عناصر الأمن في عين المكان للتحقيق في الموضوع، بعدما تم إيداع الجثة في مستودع الأموات.