إيران تعلن وصول ناقلة النفط المفرج عنها إلى وجهتها وبيع النفط

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن الناقلة "أدريان داريا 1" المفرج عنها وصلت إلى وجهتها، كما أنه تم بيع النفط.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، إن "ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا، المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق البريطانية، قد وصلت إلى وجهتها وباعت ما تحمله من النفط".
وأضاف موسوي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، "وجهة حاملة النفط الإيرانية نحن من نحددها، وقد وصلت إلى وجهتها وبيع النفط الذي على متنها وهي في البحر".
وتابع موسوي أن "الإجراءات القانونية والقضائية حيال الناقلة البريطانية المحتجزة في مراحلها الأخيرة".
وأضاف موسوي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، "وجهة حاملة النفط الإيرانية نحن من نحددها، وقد وصلت إلى وجهتها وبيع النفط الذي على متنها وهي في البحر".
وتابع موسوي أن "الإجراءات القانونية والقضائية حيال الناقلة البريطانية المحتجزة في مراحلها الأخيرة".
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