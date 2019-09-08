واشنطن: سنفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط الإيراني

ونقلت "سكاي نيوز" عن المسؤول قوله، :"سنفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط الإيراني أو تتاجر مع الحرس الثوري".

وأضاف أن "واشنطن ستستمر في الضغط على إيران ولن تعيد تفعيل إعفاءات شراء النفط الإيراني".



وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015.