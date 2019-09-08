عمليات بغداد تعلن اعتقال خمسة متهمين بجرائم السرقة والاتجار بالبشر

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، اعتقال خمسة متهمين بجرائم السرقة والاتجار بالبشر بعدد من مناطق العاصمة. وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة الاجرام وقسم مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية تمكنت من اعتقال متهمة وفق المادة (6/جرائم الاتجار بالبشر) ضمن منطقة المنصور تقاطع الرواد".



واضافت القيادة، أنه "تم اعتقال (4) متهمين وفق المادة (444/ جرائم السرقة) ضمن مناطق (أبو دشير، السيدية، حي العامل)"، مشيرا الى انه "تم تسليم المتهمين جميعاً الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".



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