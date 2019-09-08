نتنياهو يرجح زيارة روسيا هذا الأسبوع لبحث ملف "إيران وأتباعها"

رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يزور روسيا هذا الأسبوع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية الأحد: "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، هناك احتمال كبير أنني سأصل إلى روسيا أيضا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس بوتين، وذلك بغية تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن يتم اللقاء في منتجع سوتشي الروسي.

وسعى نتنياهو في الأسابيع الأخيرة لإقناع بوتين بزيارة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري.

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وكان نتنياهو زار، الخميس، العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وقال نتنياهو: "لقد عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن، حيث التقيت هناك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وتناولت كل المناقشات التي أجريناها تقريبا وفي الدرجة الأولى القضية الإيرانية وأتباع إيران في منطقتنا خاصةً حزب الله، والخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي اتخذتها إسرائيل بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها".

وأخطأ نتنياهو في اسم رئيس الوزراء البريطاني فقال "بوريس يلتسين" قبل أن يتدارك الخطأ ويقول "بوريس جونسون".

وحول قطاع غزة قال: "بطبيعة الحال، إن قطاع غزة ليس استثناءً ضمن هذا النشاط، بحيث شنّت عدة طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غارات على أهداف رئيسية في عمق قطاع غزة".

وأضاف: "إننا نتحرك بحزم ضد أي محاولة للاعتداء على مواطنينا أو على جنودنا. وكما أثبتنا الليلة الماضية مجددا، لن نسمح بأي محاولة للاعتداء علينا وسنحافظ على أمن إسرائيل".