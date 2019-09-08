شكرا لقرائتكم طهران: ناقلة النفط الإيرانية وصلت لوجهتها وتم بيع النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن متحدث باسم الخارجية أن الناقلة الإيرانية وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط. وفي سياق متصل قال مسؤول أميركي إن بلاده ستواصل فرض عقوبات على من يشتري النفط الإيراني ويتعامل مع الحرس الثوري.

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