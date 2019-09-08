السعودية والإمارات: استمرار دعم حكومة اليمن لهزيمة المشروع الإيراني ومليشيات الحوثي

الموجز

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن استمرارهما لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لهزيمة المشروع الإيراني في المنطقة ومليشيات الحوثي الانقلابية.

ورحبت السعودية والإمارات، في بيان مشترك نشرته وكالةالأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار.

وأكدتا ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وأشار البيان إلى أن السعودية والإمارات عملتا وبالتنسيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

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وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التوقف عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة.

وفي عام 2014، شن عناصر جماعة الحوثي الانقلابية هجوماً على صنعاء، ودخلوا في مفاوضات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تم تعيينه عقب ثورة اليمن التي انتهت بخروج علي عبد الله صالح من الحكم في أوائل عام 2012، حول "حكومة وحدة وطنية" مع الفصائل السياسية الأخرى.

وواصلت جماعة الحوثي ممارسة الضغط على الحكومة حتى ضعفت، وهاجم الحوثيين القصر الجمهوري ومقر إقامة الرئيس هادي، ومن ثم استقال هادي جنبا إلى جنب مع وزرائه في يناير 2015. وفي الشهر التالي، قام الحوثيين بإنقلاب أسفر عن حل مجلس النواب اليمني وتولت السلطة اللجنة الثورية بقيادة محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي 2015، تم الإعلان عن تحالف عربي لدعم القيادة الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة دول الإمارات والبحرين ومصر والأردن والسودان والكويت، وفتحت الصومال مجالها الجوي والمياه الإقليمية والقواعد العسكرية للائتلاف لاستخدامها في العمليات. كما قدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجستي للعمليات.

يذكر أن الانقلاب الحوثي على القيادة الشرعية في اليمن أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الشعب اليمني، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار الريال اليمني، بجانب تفشي عدد من الأمراض والأوبئة التي حصدت أرواح آلاف الأبرياء، فيما ينتظر الباقي منهم مصيره بين الرصاص أو المرض.