ميشال معوض: السعودية لطالما وقفت الى جانب لبنان

أثنى الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة رينه معوض" النائب ميشال معوّض على العلاقة التاريخية التي تجمع لبنان ب​السعودية​، التي لطالما وقفت الى جانب الدولة في لبنان ومؤسساتها الشرعية والى جانب كرامة ووحدة لبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال جولة للبخاري في مؤسسة رينه معوض، شكر معوض السفير السعودي على زيارته الى المؤسسة التي تحمل اسم رئيس جمهورية كان انتخابه مرتبطا بشكل وثيق ب​اتفاق الطائف​ واغتياله كان محاولة جدية لاغتيال هذا الاتفاق بالبعد السيادي وببعد الشراكة بين اللبنانيين.

ورأى أن "هذا ما يذكر بتاريخ المملكة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وسيادته ووحدته ومؤسساته الشرعية واستقراره الاقتصادي والاجتماعي"، معتبراً أن "هذه الزيارة ليست فقط تعارفية بل تأسيسية من اجل السعي الى عمل مشترك وشراكة استراتيجية بين "مؤسسة رينه معوض" من جهة والسعودية من جهة اخرى، شراكة مبنية على عنوان واحد وهو التنمية المستدامة".

وأكد معوض "ان الزراعة حاجة استراتيجية للبنان واستقراره الاجتماعي، فلا يوجد اهم من ​القطاع الزراعي​ لتأمين الانماء المتوازن، وهو ليس فقط هبة بل اقتصاد محلي ودورة اقتصادية مستدامة"، معتبراً أنها توحّد اللبنانيين فهي تطال مناطقا يتشارك فيها كل اللبنانيين من كافة الانتماءات الطائفية والسياسية يجمعهم الحرمان في مناطقهم، واضاف: "نحن بحاجة الى عمل متكامل بين الاسواق من جهة وتطوير نوعية الزراعة من جهة اخرى، ففي الكثير من الاحيان تكون الاسواق متوفرة لكننا لا نزرع ما يتطلبه السوق".

وأوضح أن "استراتيجية "مؤسسة رينه معوض" تقوم على دراسة حاجات السوق والنوعية المطلوبة بهدف السعي الى زراعتها وبالتالي امكانية تصديرها، من هنا نستطيع ان نتعاون بطريقة جدية مع المملكة من خلال ادخال لبنان ضمن استراتيجية المملكة لسلامة الغذاء".

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واكد معوض ان "​القطاع الخاص​ اللبناني مهتم في الاستثمار بالقطاع الزراعي ولكن علينا ان نعرّفه على دوره وما يمكن ان يقدمه لهذا القطاع، وهذه فكرة التنمية المستدامة".

وتوجه الى السفير متمنيا ان تكون هذه الزيارة زيارة تأسيسية لشراكة استراتيجية بين مؤسسة رينه معوض والمملكة، شراكة مبنية على التنمية المستدامة.

كما شكر معوض السعودية على تأمينها فرص عمل لمئات الالاف من اللبنانيين، متمنيا ان تشكل هذه الشراكة فرصة لتطوير القطاع الزراعي في كل لبنان من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب".

من جهته شكر البخاري معوض و"مؤسسة رينه معوض" والعاملين فيها على حسن الضيافة، مبديا اعجابه وفرحه بما عاينه خلال الجولة، وقال: "أود ان اسجل اعجابي بحصول مؤسسة الشهيد رينه معوض على هذه الثقة من منظمات المجتمع الدولي، كما انوه برسالة المؤسسة التي تحمل شعار "تيبقى اللبناني بارضه"، هذه المؤسسة التي تعنى بتمكين الفرد والانسان".

واضاف: "اهنئكم على هذه المؤسسة التي تسعى الى دفع لبنان نحو الازدهار، وزيارتي تأتي في اطار السعي الى التنسيق المشترك بين المملكة والمؤسسة ووضع تجارب المؤسسة قيد التنفيذ على ارض الواقع من خلال تعاون مشترك بين المؤسسة والمملكة".